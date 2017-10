TIMGames, cloud gaming per la fibra ottica

Cristiano Ghidotti,

L’offerta di Telecom Italia per l’intrattenimento multimediale in salotto si amplia con l’arrivo di TIMGames. Il servizio, basato su tecnologia di cloud gaming, è al momento riservato a coloro che si connettono alla Rete tramite la fibra ottica dell’operatore, ma non è da escludere una futura estensione della piattaforma alle utenze ADSL, come ci ha raccontato Antonio Imbimbo (Responsabile Entertainment & Digital Services di TIM) in occasione della Games Week 2017 andata in scena a Milano.

TIMGames

L’offerta si rivolge principalmente alle famiglie e a coloro che non vogliono affrontare la spesa per l’acquisto di una console tradizionale o di un PC dedicato per il gaming. È sufficiente connettere il TIM Box (lo stesso modello usato per TIMVision, con supporto alla risoluzione 4K e piattaforma Android TV) al televisore e il gioco è fatto: non servono complesse configurazioni e non c’è bisogno di installare i titoli. L’elaborazione del segnale audio-video avviene su server remoto, con l’utente che interagisce tramite un gamepad wireless appositamente realizzato, in tempo reale.

Giochi

Il catalogo dei giochi messo a disposizione da TIMGames vede inizialmente circa 160 titoli a disposizione, con l’obiettivo già fissato di arrivare a 200 entro la fine dell’anno. Il 90% dell’offerta è di tipo casual: produzioni adatte a tutti, con un rating PEGI 12 o inferiore, per intrattenere anche i più piccoli. Per i genitori è comunque prevista un’opzione di parental control. Oltre a quelli “in streaming” proposti in abbonamento c’è una selezione di games da scaricare e installare, fin da subito arricchiti dai relativi contenuti aggiuntivi e che dunque non obbligano ad alcun acquisto in-app.

Prezzo

L’abbonamento a TIMGames è proposto al prezzo di 4,99 euro ogni quattro settimane, con la possibilità di provarlo gratuitamente fino al mese di dicembre. I nuovi clienti della fibra ottica di TIM riceveranno direttamente a casa il nuovo set-top box e il gamepad al costo mensile di 2,99 euro (per 48 mesi).