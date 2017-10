I nuovi emoji di WhatsApp

Cristiano Ghidotti,

Che ci piaccia ammetterlo o meno, gli emoji costituiscono oggigiorno un ausilio importante alle comunicazioni online, soprattutto per quelle che prendono vita all’interno delle applicazioni di chat e messaggistica istantanea. Una forma di linguaggio non convenzionale, che aiuta a esprimere sensazioni ed emozioni senza far ricorso alle parole. WhatsApp lo sa bene e, per questo motivo, ha deciso di disegnare il proprio set di “faccine”, avvistate nella versione beta dell’applicazione e quasi certamente presto disponibili per tutti.

Il look è molto simile a quello delle immagini create da Apple e destinate all’impiego sui dispositivi della linea iOS: dopotutto, WhatsApp ha utilizzato per diverso tempo gli emoji della mela morsicata e una soluzione di questo tipo permette di garantire una certa continuità, in termini visivi, dell’esperienza offerta agli utenti. Nelle immagini allegate di seguito è possibile vederne la maggior parte in anteprima, in attesa del rilascio, grazie al lavoro svolto dalla sempre attenta redazione del sito Emojipedia, ormai da lungo tempo una vera e propria autorità in Rete sul tema.

Se confrontati con quelli attualmente disponibili nell’app, gli emoji risultano differenti, con una maggiore cura riposta nella realizzazione di dettagli come le ombreggiature.

Non mancherà ovviamente la possibilità di scegliere diverse tonalità per il colore della pelle di un singolo emoji, come introdotto con le specifiche Unicode 8.0 nel 2015.

Dall’immagine riportata qui sotto, infine, emerge una significativa somiglianza tra gli emoji di casa Apple e quelli ridisegnati da WhatsApp. Al momento non è dato a sapere quali sono le tempistiche necessarie per il rollout a livello globale e nella final release dell’applicazione.