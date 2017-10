Windows 10 Fall Creators Update, pronta la RTM?

Filippo Vendrame,

Il 17 ottobre, Microsoft inizierà il rollout di Windows 10 Fall Creators Update e quindi si avvicina il momento in cui la casa di Redmond dovrà finalizzare l’update che dovrà distribuire a tutti i possessori di un dispositivo Windows 10. La build scelta come versione “RTM” potrebbe essere quella distribuita la scorsa settimana e cioè la build 16299. Tale build, infatti, non solamente è stata rilasciata anche nello “Slow Ring“, l’anello dove arrivano le build più stabili, ma è anche la medesima build che è in fase di test presso gli Xbox Insider che stanno testando l’aggiornamento per la console.

Ad ulteriore prova, la notizia che nelle ultime ore, Microsoft ha rilasciato un update cumulativo proprio per la build 16299 all’interno del Fast Ring. Un aggiornamento che va solamente a risolvere bug ed ad ottimizzare le prestazioni. Tutti segnali, dunque, che la casa di Redmond sta finalizzando il pacchetto da distribuire come aggiornamento agli utenti. La build 16299, sembrerebbe essere la versione finale che Microsoft rilascerà agli utenti tra un paio di settimane. Manca molto poco, dunque, al rilascio del prossimo grande step di Windows 10. Le novità sono molte, sia estetiche che di sostanza con miglioramenti in molti ambiti.

Gli utenti, infatti, potranno apprezzare il grande passo in avanti che Microsoft ha compiuto con il suo sistema operativo ancora più performante e ricco di funzionalità avanzate.

Il rollout avverrà ad ondate come da tradizione. I primi a ricevere l’aggiornamento saranno i PC più recenti e quelli su cui Windows 10 Fall Creators Update è stato testato. Successivamente, mano a mano che i bug individuati dagli utenti saranno corretti, il rollout si estenderà anche a tutti gli altri PC Windows 10. La completa distribuzione dovrebbe terminare sicuramente entro la fine dell’anno.