Evento Google: Pixel 2 e Pixel 2 XL

Cristiano Ghidotti,

Il tanto atteso evento Google si apre con Sundar Pichai che illustra le enormi potenzialità del machine learning e di come possano abilitare innovazioni ed evoluzioni tecnologiche in pressoché qualsiasi ambito: dalla navigazione stradale alla traduzione in tempo reale. Ben presto si passa al piatto forte della giornata: la transizione da “mobile first” a “AI first” si concretizza con il lancio di Pixel 2 e Pixel 2 XL.

Smartphone di fascia alta, che definiscono un nuovo standard di riferimento nell’ecosistema Android, andando a confermare pressoché tutte le indiscrezioni della vigilia in termini di specifiche hardware, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 835. Pixel 2 offre un display da 4,97 pollici, mentre con Pixel 2 XL la diagonale sale a 5,99 pollici. Ovviamente, in entrambi i casi il sistema operativo è il più recente a disposizione: Android Oreo. Presente anche l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google e la modalità Always-On Display per mostrare informazioni e notifiche ogni volta che si rende necessario, senza impattare sulla durata della batteria.

… in aggiornamento