Evento Google: Pixelbook

Cristiano Ghidotti,

Google Pixelbook è il Chromebook per eccellenza, secondo bigG: un laptop basato sul sistema operativo Chrome OS, con display touchscreen da 12,3 pollici (risoluzione Quad HD) per essere utilizzato all’occorrenza anche in modalità tablet. Un dispositivo che non lascia nulla al caso nemmeno in termini di design, curato nei minimi dettagli.

Dal punto di vista hardware è possibile scegliere diverse configurazioni: processore Intel Core i5 o Core i7, fino a 16 GB di RAM, storage interno con SSD che arriva a 512 GB e batteria in grado di garantire un’autonomia dichiarata di dieci ore. Non mancano poi la tastiera retroilluminata, due porte USB Type-C e il jack audio da 3,5 mm. Il tutto racchiuso all’interno di una scocca dallo spessore di soli 10 mm e con un peso complessivo che si attesta a 1 Kg. Pixelbook è inoltre il primo laptop a integrare l’intelligenza artificiale dell’Assistente Google. L’interazione con lo schermo può avvenire anche attraverso il pennino Pixelbook Pen progettato da Wacom.

Garantito il supporto all’esecuzione delle applicazioni Android, scaricabili direttamente dalla piattaforma Play Store, come già visto su alcuni modelli di Chromebook selezionati. Pixelbook è in vendita negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito con prezzi a partire da 999 dollari, mentre il pennino costa 99 dollari. La consegna delle prime unità è fissata per il 21 ottobre.

