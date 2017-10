Instagram: debuttano i sondaggi nelle Storie

Filippo Vendrame,

Ancora novità per Instagram che arricchisce ulteriormente le sue Storie. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato il debutto dei sondaggi all’interno delle Storie con l’obiettivo di renderle maggiormente interattive. La particolarità è che questi sondaggi arrivano sotto forma di adesivi che andranno collocati sull’immagine. L’aggiunta degli adesivi dei sondaggi è simile a qualsiasi altro adesivo su Instagram: basterà trascinarlo sull’immagine nella Storia ed a quel punto comparirà automaticamente l’opzione che permette di inserire la domanda e le scelte del sondaggio.

Gli utenti del social network fotografico potranno sfruttare le Storie per porre delle vere e proprie domande ai loro amici e scoprire le loro opinioni e tendenze. Una funzionalità che, probabilmente, sarà maggiormente gradita dalle aziende perché potranno sfruttare i sondaggi nelle Storie per effettuare mini ricerche di mercato. I risultati saranno accessibili già da subito in tempo reale sino a che la Storia rimarrà attiva. Infatti, i sondaggi rimarranno attivi per 24 ore, cioè il tempo di “vita” della Storia. Particolarità, si potrà vendere non solo il risultato dei sondaggi ma anche chi ha votato e cosa. Sicuramente, dunque, una nuova funzione molto interessante che piacerà a molte persone.

Ma i sondaggi non sono l’unica novità per le Storie di Instagram. Il social network fotografico ha introdotto un nuovo strumento “contagocce” che permette di utilizzare il colore delle immagini per i testi. Inoltre, arriva, ma solo su iOS, uno strumento per allineare testo ed adesivi nelle foto.

Tutte le novità sono attualmente in fase di distribuzione sulle applicazioni per iOS ed Android.