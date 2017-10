Microsoft Edge potrebbe arrivare su iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Con Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft migliorerà il dialogo tra Windows 10 ed i dispositivi iOS ed Android. Il gigante del software, per esempio, fornirà una serie di strumenti che consentiranno agli utenti di trasferire più facilmente il loro lavoro tra gli smartphone ed i PC Windows 10. Tuttavia, questo “maggiore dialogo” tra le piattaforme è inficiato dal fatto che su iOS ed Android non è disponibile il browser Edge.

Ora, un nuovo rapporto di FrAndroid afferma che Microsoft potrebbe portare Microsoft Edge su Android e iOS in futuro. Attualmente, la società sta progettando di rendere Edge cross-platform, cosa che potrebbe rendere l’esperienza cross-device in Windows 10 più efficace. Portando Microsoft Edge su Android e iOS, l’azienda finalmente potrebbe consentire agli utenti di Edge in Windows 10 di sincronizzare i loro segnalibri e la cronologia del browser con il loro smartphone e questa è una caratteristica veramente importante per alcune persone. Il browser avrebbe anche una forte integrazione con Bing, secondo il rapporto.

L’arrivo del browser di Windows 10 su iOS ed Android potrebbe essere, potenzialmente, una grande notizia per tutti coloro che già lo utilizzano sui loro PC. Tuttavia il rapporto di FrAndroid va preso con le pinze perché in precedenza Microsoft aveva affermato di non voler portare Edge al di fuori di Windows 10. Tuttavia, Microsoft potrebbe aver cambiato idea anche per spingere sulla diffusione di Edge.

Da evidenziare che se davvero Microsoft intende portare Edge su iOS ed Android, all’interno della piattaforma di Apple, a causa di alcuni limiti imposti agli sviluppatori, la casa di Redmond non potrebbe utilizzare il “motore” del suo browser.

Lo sviluppo di Edge per Android e iOS richiederebbe, comunque, molto tempo e tanto lavoro. Quindi, se davvero questo è il nuovo obiettivo di Microsoft, ci vorrà molto tempo prima che il browser sia rilasciato per queste piattaforme.