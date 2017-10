Mixed Reality, Microsoft compra AltspaceVR

Filippo Vendrame,

Il 17 ottobre, con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update, inizierà ufficialmente l’era della Mixed Reality su cui Microsoft crede molto e su cui sta investendo molte risorse ed energie. Ma per offrire una piattaforma che possa convincere, il gigante del software deve integrare al suo interno più servizi possibili. In questa direzione deve essere vista, dunque, l’acquisizione di AltspaceVR, un social network “virtuale” che è solito ospitare eventi speciali come cabaret o dibattiti politici.

Dopo una chiusura improvvisa a causa di un calo dei finanziamenti nel mese di luglio, questa piattaforma gratuita per la realtà virtuale era stata oggetto di molte speculazioni con la possibilità che fosse acquista da diverse realtà. In origine, infatti, si speculava che sarebbe stata Oculus ad acquisirla per integrare direttamente i suoi servizi nella sua piattaforma. Ma Microsoft ha bruciato tutti sul tempo e l’ha acquisita salvandola, contestualmente, dal fallimento. Tutto il team di AltspaceVR si unirà, adesso, a quello della casa di Redmond. AltspaceVR continuerà, comunque, ad esistere e Microsoft investirà in questa piattaforma per farla crescere e per preservare la sua comunità di utenti. Logico attendersi, inoltre, che i servizi di AltspaceVR siano integrati all’interno della piattaforma della Mixed Reality.

AltspaceVR continuerà, inoltre, ad offrire i suoi servizi anche per le altre piattaforma in cui oggi è già presente. Nulla cambierà, ma la società avrà, ovviamente, un “occhio di riguardo” per la piattaforma di Microsoft.

AltspaceVR è presto diventata molto famosa in America per aver portato sulla realtà virtuale molti eventi mediatici importanti. La piattaforma ha collaborato, per esempio, con NBC News per ospitare eventi live durante le elezioni presidenziali del 2016 ed ha trasmesso diversi spettacoli d’intrattenimento con persone famose.