Mixed Reality, Steam arriva per Natale

Filippo Vendrame,

Con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update, il 17 ottobre inizierà l’era della Mixed Reality. Microsoft non nasconde l’eccitazione per il lancio di questa nuova piattaforma sui cui sta investendo molto, e dopo l’annuncio del nuovo visore Samsung HMD Odyssey e dell’acquisizione del social network VR AltspaceVR, il gigante del software ha fatto anche alcuni speciali annunci che riguardano gli appassionati di gaming che troveranno nella Mixed Reality un perfetto compagno di giochi.

Microsoft, infatti, ha annunciato che Steam sarà disponibile in versione “Preview” sulla piattaforma di Mixed Reality verso fine anno. Lo sviluppo del porting della piattaforma digitale di Valve, dunque, prosegue molto velocemente e, presto, gli utenti potranno accedervi anche attraverso i visori della Mixed Reality. Per essere pronti al momento del lancio, gli sviluppatori di giochi potranno testare i loro titoli SteamVR da subito all’interno della piattaforma di Microsoft.

La piattaforma di Microsoft beneficerà moltissimo dell’arrivo di Steam visto l’alto numero di utenti della piattaforma digitale di Valve. La Mixed Reality potrà diventare, molto presto, un luogo ideale per i giocatori. Questa fase di test con gli sviluppatori, inoltre, permetterà alla casa di Redmond di tarare al meglio la piattaforma prima del lancio ufficiale, per evitare “scivoloni”.

Ma le novità in tema di gaming per la Mixed Reality non sono finite qui. Microsoft ha, anche, informato che arriverà presto il gioco “Halo: Recruit“. Sarà disponibile già dal 17 ottobre in formato “Free to Play”. Non è chiaro, tuttavia, come sarà l’esperienza di Halo nella Mixed Reality, ma Alex Kipman ha dichiarato che sarà divertente e coinvolgente, anche se breve.

Per il debutto della piattaforma di Microsoft, nel Microsoft Store saranno disponibili oltre 20 mila applicazioni per la piattaforma. Un lancio che si preannuncia, dunque, molto interessante.