PS4 System Software Update 5.0, tutte le novità

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento per la PlayStation 4. Il produttore giapponese aveva già elencato alcune funzionalità in occasione del rilascio della versione beta, tra cui il Family Manager, i miglioramenti alla lista degli amici e il supporto per lo streaming Twitch a 1080p/60fps sulla PS4 Pro. Il System Software Update 5.0 include anche novità per le app e i tornei di squadra.

Con la nuova funzionalità Team Tournaments è possibile creare una squadra o unirsi ad una squadra già esistente e quindi partecipare ai tornei ufficiali. L’utente può iscrivere il proprio team agli eventi in programma, vedere i prossimi match e i risultati. Sony permette di unirsi ad un massimo di 60 team, ognuno dei quali può avere fino a 60 membri. È consentito reclutare nuovi membri o rimuovere quelli esistenti. Grazie alla chat è possibile comunicare con i compagni di squadra e scegliere la tattica da adottare durante l’incontro. La funzionalità sarà attiva dal 5 ottobre. All’inizio sono supportati solo Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy, World of Tanks e Mantis Burn Racing, ma altri titoli verranno aggiunti in seguito.

Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti potranno seguire qualsiasi account PSN, senza essere loro amico. In questo modo è possibile seguire i creatori di contenuti e i giocatori più bravi attraverso le notifiche mostrate nel feed delle attività. Sony ha aggiornato anche le app per smartphone. PlayStation Communities supporta la rotazione automatica dello schermo quando lo smartphone viene usato in orizzontale, mentre PlayStation Messages visualizza un’anteprima del sito web se il messaggio contiene una URL.