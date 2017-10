Samsung HMD Odyssey, visore per la realtà mista

Luca Colantuoni,

L’era della Windows Mixed Reality inizierà il 17 ottobre con il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update e l’arrivo sul mercato dei primi quattro visori prodotti da Acer, Dell, HP e Lenovo. Dal 6 novembre sarà disponibile anche il Samsung HMD Odyssey, un visore con display AMOLED, tracciamento posizionale e audio a 360 gradi.

Il nuovo HMD Odyssey potrebbe essere definito il concorrente di Oculus Rift e HTC Vive in termini di prestazioni e prezzo, ma a differenza di questi ultimi non richiede l’installazione di componenti all’interno della stanza, in quanto i sensori per il tracciamento posizionale sono integrati e possono rilevare sei gradi di libertà. Le immagini sono visualizzate su due display AMOLED da 3,5 pollici con risoluzione di 1440×1600 pixel (refresh rate compreso tra 60 e 90 Hz) e angoli di visione pari a 110 gradi. L’utente può ovviamente regolare la distanza interpupillare per una visone più nitida.

All’interno del visore ci sono inoltre un accelerometro a sei assi, un giroscopio a sei assi, una bussola a tre assi, un sensore di prossimità e due microfoni che permettono di usare Cortana e di parlare con gli amici durante le sessioni di gioco. Samsung HMD Odyssey integra inoltre due cuffie progettate da AKG che offrono un suono spaziale a 360 gradi. Le dimensioni sono 202×131,5×111 millimetri, mentre il peso è 645 grammi. Insieme al visore vengono forniti anche due controller wireless. Al momento è possibile utilizzare solo contenuti in realtà virtuale, ma in futuro verrà aggiunto il supporto per la realtà aumentata.

Il Samsung HMD Odyssey verrà distribuito in cinque paesi: Stati Uniti, Cina, Corea, Brasile e Hong Kong. Non è noto se e quando arriverà in Europa. Il prezzo del visore è 499,99 dollari.