Stranger Things: il gioco, prima della stagione 2

Cristiano Ghidotti,

Manca ancora qualche settimana prima di poter tornare nel sottosopra con la seconda stagione di Stranger Things, in streaming su Netflix a partire dal 27 ottobre. Un ottimo metodo per ingannare l’attesa è lanciarsi in una maratona recuperando tutti d’un fiato gli otto episodi trasmessi lo scorso anno. Un altro è scaricare e installare il gioco ufficiale, da oggi disponibile in download gratuito per Android e iOS (con acquisti in-app).

L’ambientazione è quella di inizio anni ’80, più precisamente il 1984, con lo stile grafico che rende omaggio alla gloriosa epoca degli 8-bit. Lo sviluppo è stato affidato alla software house indie BonuxXP. Il gameplay è quello tipico degli action game dell’epoca: visuale dall’alto, location da esplorare in lungo e in largo, una miriade di nemici da sconfiggere e qualche easter egg che non fa mai male (la scheda del gioco consiglia di collezionare tutti gli Eggo e i nani da giardino). I protagonisti sono l’agente Hopper e i ragazzi visti nella serie, impegnati in un’avventura che li porterà a visitare la cittadina di Hawkins e i suoi dintorni, ognuno con abilità speciali a disposizione per superare le missioni. Questo il trailer di lancio.

L’interfaccia, i menu e i dialoghi sono stati tradotti interamente in italiano. Come detto in apertura, scaricare il gioco mobile ufficiale di Stranger Things è un metodo efficace (e fortemente consigliato) per ingannare l’attesa che porterà a fine mese al debutto della seconda stagione su Netflix. In chiusura, si segnala che la versione distribuita su Play Store può essere installata anche sui set-top box con sistema operativo Android TV, così da poter interagire più comodamente attraverso un controller dedicato. Di seguito una serie di screenshot.