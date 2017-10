Tesla Semi, il camion elettrico appare in foto

Filippo Vendrame,

Manca meno di un mese alla data in cui Tesla presenterà il suo primo camion elettrico, il Tesla Semi. Un veicolo molto interessante, di cui si sa ancora poco ma che potrebbe rivoluzionare il mondo dei trasporti. Mancando davvero poco alla sua presentazione, dalla rete impazzano le più disparate notizie ma, quella più interessante, riguarda una foto che ritrarrebbe proprio il Tesla Semi mentre viene trasportato a bordo di un altro camion.

La location in cui sarebbe stata scattata la foto sarebbe una località della California dove Tesla è solita provare i suoi veicoli. Analizzando bene la foto non ci sono loghi o riferimenti specifici al brand di Tesla per questo camion. Tuttavia, la forma dei fari, l’aerodinamica e il frontale assomigliano incredibilmente a quelli stilizzati nel teaser ufficiale del Tesla Semi. Dunque, gli indizi porterebbero a pensare che si tratti proprio del camion elettrico dell’azienda americana anche, perché, un veicolo simile non trova riscontro presso nessun altro produttore.

Quello che spicca dal design di questo camion è l’assenza del vano motore che potrebbe essere spiegata con il fatto che trattandosi davvero del Tesla Semi e quindi di un mezzo elettrico, il classico motore a carburante fossile non è presente. L’assenza del motore permette, quindi, di migliorare di molto l’efficienza aerodinamica ed effettivamente, il modello ritratto nella foto possiede forme davvero molto particolari.

Dalla foto spicca anche un altro particolare curioso e cioè la cura aerodinamica prestata sulle ruote con specifiche coperture per i cerchioni. La medesima soluzione adottata per la Model 3.

Se, dunque, questo è davvero il Tesla Semi lo si scoprirà il prossimo 26 ottobre quando la società lo presenterà ufficialmente ed illustrerà anche tutte le sue altre specifiche, compresa la soluzione adottata per garantire una buona autonomia.