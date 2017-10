Western Digital annuncia un hard disk da 14 TB

Luca Colantuoni,

Western Digital, leader mondiale nel campo dello storage, ha annunciato il primo hard disk da 14 TB di classe enterprise. Il nuovo Ultrastar Hs 14, prodotto dalla sussidiaria HGST, stabilisce un record assoluto per quanto riguarda la capacità di archiviazione. Il disco rigido è stato realizzato sfruttando le tecnologie HelioSeal e Host-managed SMR che garantiscono maggiori prestazioni e minori consumi.

Gli SSD offrono chiaramente velocità superiori, ma nei data center vengono ancora utilizzati i tradizionali hard disk, in quanto permettono di avere capacità e affidabilità maggiori, due caratteristiche molto importanti in ambito enterprise, così come il TCO (Total Cost of Ownership). Questi parametri sono pienamente soddisfatti dal nuovo Ultrastar Hs14. Il disco da 3,5 pollici, disponibile con interfaccia SATA 6 Gbps o SAS 12 Gbps, sfrutta infatti la tecnologia HelioSeal di quarta generazione e la tecnologia Hosted-managed SMR di seconda generazione.

HelioSeal, come si deduce dal nome, prevede l’uso dell’elio invece dell’aria. Grazie alla sua densità (un settimo di quella dell’aria), l’elio consente di ridurre l’attrito all’interno del disco e quindi di aumentare l’affidabilità nel tempo. Anche i consumi sono inferiori, per cui è possibile avere requisiti meno stringenti per i sistemi di raffreddamento. La tecnologia SMR (Shingled Magnetic Recording) consente invece di aumentare la capacità di storage del 16% sovrapponendo le tracce dei dati scritti in maniera sequenziale.

Il nuovo Ultrastar Hs14 da 14 TB con piatti che ruotano a 7.200 rpm integra un buffer da 512 MB e può raggiungere un transfer rate massimo di 233 MB/s. Il valore MTBF è 2,5 milioni di ore, mentre la percentuale di guasti all’anno è dello 0,35%. La garanzia è di 5 anni. Western Digital non ha comunicato il prezzo. In ogni caso si tratta di un prodotto indirizzato alle aziende che non può essere acquistato dall’utente privato.