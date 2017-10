Apple Watch LTE: risolti i problemi di rete

Marco Grigis,

Apple risolve i problemi di connettività di Apple Watch Series 3 LTE, lo smartphone presentato lo scorso 12 settembre e, al momento, non ancora giunto in Italia. Il tutto tramite un semplice aggiornamento software, quello a watchOS 4.0.1, pensato proprio per eliminare piccoli bug e aumentare la stabilità del sistema operativo.

La vicenda è ormai abbastanza nota: alcuni dei primi acquirenti di Apple Watch Series 3, nella sua versione LTE, si sono imbattuti in problemi di connettività per un apparente conflitto tra reti WiFi e network cellulari. In particolare, in presenza di un punto d’accesso wireless pubblico, il device pare potesse connettersi in modo automatico, impedendo contestualmente il ricorso ai normali network LTE. Nei giorni scorsi la società di Cupertino aveva confermato di aver individuato la natura della problematica e di essere pronta a un upgrade del software, giunto nelle scorse ore con il rilascio di watchOS 4.0.1.

La risoluzione della problematica, così come già accennato, non riguarda al momento gli Apple Watch Series 3 distribuiti in Italia. Sullo Stivale la versione LTE dello smartwatch non è infatti disponibile e, al momento, non è nota una precisa data di lancio. Non si esclude, tuttavia, il dispositivo possa giungere nei primi mesi del prossimo anno, quando Apple avrà stretto speciali accordi con gli operatori tricolore.

È bene ricordare come Apple Watch Series 3 LTE sfrutti un sistema SIM elettronico e virtuale, ovvero non richieda l’impiego di un’effettiva scheda. Non è però tutto, poiché lo smartwatch condivide lo stesso numero telefonico con iPhone e, proprio per questa ragione, sono necessarie delle configurazioni speciali da parte del carrier affinché telefonate e dati possano essere inoltrati su due dispositivi contemporaneamente. Entro la fine dell’anno il modello dovrebbe giungere in nuovi Paesi europei, così come già confermato durante il lancio del 12 settembre, ma in questa seconda tornata pare che l’Italia non sia inclusa. Non resta quindi che attendere eventuali nuove comunicazioni dalle parti di Apple Park.