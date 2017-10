Evento Google: Clips, Pixel Buds e Daydream View

Luca Colantuoni,

Ieri sera Google non ha presentato solo i nuovi smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL, il Pixelbook e le versioni Mini e Max dell’altoparlante smart, ma anche la piccola fotocamera Clips, gli auricolari wireless Pixel Buds e una versione aggiornata del visore Daydream View per la realtà virtuale. Solo quest’ultimo arriverà in Italia.

Google Clips



Clips è una fotocamera molto originale. Non ha un mirino, né uno schermo. Ha un pulsante di scatto, ma è opzionale perché le foto vengono scattate automaticamente dall’intelligenza artificiale. Grazie all’uso di algoritmi di machine learning, la fotocamera è in grado di riconoscere le persone e gli animali che passano davanti alla lente con maggiore frequenza. Ciò evita di riprendere sconosciuti, ad esempio in luoghi pubblici, garantendo la loro privacy. Clips riesce a catturare i momenti migliori individuando occhi aperti e sorrisi. Basta posizionarla su un tavolo o un mobile all’interno dell’abitazione.

All’interno della piccola fotocamera (49x49x20 millimetri) di colore bianco ci sono un sensore da 12 megapixel, un obiettivo grandangolare (130 gradi) con apertura f/2.4, 16 GB di storage, i moduli WiFi Direct e Bluetooth per il collegamento allo smartphone. Un LED lampeggiante indica che la fotocamera è in funzione. La batteria offre un’autonomia fino a 3 ore e può essere caricata tramite la porta USB Type-C (nella confezione c’è un adattatore USB Type-C/Type-A). La fotocamera scatta “motion photo”, ovvero una sequenza di immagini a 15 fps senza audio che possono essere salvate nei formati JPEG, GIF e MP4. Le foto possono essere sincronizzate con l’app Clips per iOS e Android. Al momento la fotocamera è compatibile solo con Google Pixel, Samsung Galaxy S7/S8 e iPhone 6/7/8, ma in futuro è previsto il supporto per altri smartphone. Il prezzo è 249,00 dollari.

Google Pixel Buds



Pixel Buds è l’accessorio perfetto per i Pixel 2. Gli auricolari wireless vengono automaticamente accoppiati agli smartphone di Google (ma anche ad altri smartphone con almeno Android 7.0 Nougat) posizionati nella vicinanze e l’utente può subito chiedere a Google Assistant di avviare la riproduzione di un brano musicale, effettuare una chiamata o usare Google Maps. È sufficiente tenere premuto il dito (tap and hold) sull’auricolare destro e pronunciare il comando vocale. Il touchpad permette inoltre di avviare/sospendere la riproduzione audio (singolo tap) e controllare il volume (swipe avanti e indietro).

I Pixel Buds possono anche funzionare come traduttore personale. Basta tenere premuto sull’auricolare destro e pronunciare, ad esempio, la frase “Help me speak Italian” (Aiutami a parlare in italiano). La traduzione verrà mostrata in Google Traduttore sullo smartphone e letta a voce alta. La risposta in italiano dell’interlocutore, tradotta automaticamente nella lingua di partenza, può essere ascoltata tramite gli auricolari. La batteria da 120 mAh garantisce un’autonomia di 5 ore. Nella custodia è integrata una batteria da 620 mAh. Il prezzo dei Pixel Buds è 159,00 dollari.

Google Daydream View



Il nuovo Daydream View è sostanzialmente identico al modello originale. Google ha solo inserito lenti con campo visivo e qualità delle immagini migliori. Il visore per la realtà virtuale viene ora offerto nei colori Fog, Charcoal e Coral. La versione di colore grigio carbone potrà essere acquistata anche in Italia ad un prezzo di 109,00 euro.