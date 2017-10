Instagram, le Storie arrivano su Facebook

Filippo Vendrame,

Le Storie di Instagram possono, adesso, essere condivise attraverso Facebook. Circa un mese fa era emersa la notizia che Facebook stesse lavorando per consentire agli utenti di Instagram di poter condividere le loro Storie anche all’interno del social network. Obiettivo, quello di “rianimare” la sezione delle Storie di Facebook visto che le Storie di Instagam condivise sarebbero apparse all’interno di questa sezione. Non è un mistero, infatti, che le Storie di Facebook non stiano riscuotendo un grande successo.

TechCrunch ha scoperto che questa novità sta arrivando ai primi utenti americani e Facebook ha confermato che il rollout è iniziato. Dunque, molto presto tutti gli utenti di Instagram dovrebbero iniziare a notare questa nuova funzionalità. Solo le aziende non potranno sfruttare questa integrazione tra le due piattaforme in quanto, per loro, le Storie di Facebook non sono accessibili. Dunque, molto presto tutti potranno contare su questa funzionalità che ha, anche, il merito di rendere più rapida la condivisione della propria Storia su Instagram con gli amici.

Non è possibile, al momento, il viceversa, cioè pubblicare una Storia su Facebook e condividerla su Instagram. Le Storie del social network fotografico condivise su Facebook saranno, comunque identificabili. Apparirà, infatti, una dicitura con la scritta “Instagram” sotto il nome dell’utente che le ha create per identificarne l’origine.

Facebook, dunque, prova a sfruttare il grande successo delle Storie di Instagram per risollevare le sue Storie. Difficile capire se questa strada avrà successo, tuttavia è sicuramente un buon tentativo anche se c’è ancora da capire se agli utenti questa funzionalità piacerà davvero oppure no.