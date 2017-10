iPhone 8 Plus: nuovi casi di distacco del display

Marco Grigis,

Distacco del pannello frontale di iPhone 8 Plus, giungono nuove segnalazioni. Dopo la coppia di casi registrati a Taiwan e in Giappone, la redazione di MacRumors riporta degli episodi analoghi anche in Canada e in Grecia. Le testimonianze provengono dagli stessi lettori della testata online, i quali hanno fornito alla redazione diversi scatti per confermare il danneggiamento. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Apple, si sospetta la problematica possa essere causata dal rigonfiamento delle batterie.

Così come già accennato, il primo dei nuovi casi si è verificato in Canada: Anthony Wu, dopo aver acquistato un nuovo iPhone 8 Plus la scorsa domenica, ha notato il distacco del pannello frontale a poche ore dalla prima accensione. A quanto pare, la batteria si sarebbe gonfiata fino a esercitare una forte pressione sul display, spingendo l’intero pannello al sollevamento rispetto alla scocca.

La seconda testimonianza, invece, giunge dalla Grecia: iRepair, un rivenditore locale di iPhone, iPad e Mac, spiega come un loro cliente abbia acquistato uno smartphone da 5.5 pollici e, dopo averlo collegato all’alimentazione elettrica per un ciclo di ricarica notturno, si sarebbe ritrovato con il pannello frontale danneggiato.

Negli scorsi giorni, Apple ha comunicato alla stessa MacRumors di essere a conoscenza della problematica e di voler analizzare a fondo i primi due dispositivi coinvolti, per comprendere la natura del difetto. I consumatori coinvolti potranno ovviamente sostituire il loro smartphone in garanzia, senza alcun costo aggiuntivo.

Al momento, dato il numero esiguo di ripetizioni su un monte di migliaia di device già distribuiti, non vi sarebbe un preciso allarme per gli acquirenti del nuovo iPhone 8 Plus. A quanto sembra, le batterie difettose in questione non porrebbero grandi pericoli per l’utenza, tuttavia è consigliato consegnare il proprio iPhone in un Apple Store oppure in un centro autorizzato all’apparizione di qualsiasi sintomo o segnale sospetto.