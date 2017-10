Lenovo annuncia il ThinkPad Anniversary Edition 25

Luca Colantuoni,

Esattamente 25 anni fa, IBM annunciava il ThinkPad 700C, il primo notebook della serie che oggi viene distribuita in tutto il mondo da Lenovo. Il produttore cinese ha deciso di festeggiare l’importante compleanno con il ThinkPad Anniversary Edition 25, versione in chiave moderna che eredita il design del suo storico antenato. Il laptop sarà disponibile in numero limitato in pochi paesi.

Il ThinkPad 700C è stato progettato dal designer Richard Sapper e dagli ingegneri dei Yamato Labs in Giappone. In pochi mesi dal suo debutto, avvenuto il 5 ottobre 1992, il notebook ha ricevuto oltre 300 premi, diventando un vero e proprio status symbol. In 25 anni sono stati venduti oltre 130 milioni di ThinkPad e la versione vintage del primo modello è il regalo che Lenovo ha voluto fare ai suoi numerosi fan. Il notebook possiede diversi segni distintivi, come il rivestimento in gomma, il logo multicolore, una tastiera a sette righe con i controlli per il volume e il tasto Enter di colore blu.

La dotazione hardware è stata invece derivata dall’attuale ThinkPad T470: schermo touch da 14 pollici con risoluzione full HD, processore Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, scheda video NVIDIA GeForce 940MX, connettività WiFi, Ethernet e Bluetooth, card reader SD, uscita HDMI e quattro porte USB (tre Type-A e una Type-C). Sul lato destro, accanto alla tastiera, è presente anche il lettore di impronte digitali compatibile con Windows Hello.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 (sul ThinkPad 700C c’era Windows 3.1). Il ThinkPad Anniversary Edition 25 sarà in vendita ad un prezzo di 1.899 dollari.