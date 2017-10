MediaWorld ti fa un regalo

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi 5 ottobre sino al prossimo 15 ottobre. Trattasi di un volantino molto interessante perché introduce una promozione molto ghiotta. Acquistando uno dei prodotti segnalati all’interno del volantino, MediaWorld regalerà il Moulinex Volipta del valore di 399 euro. Si evidenzia che per ottenere questo regalo non bisognerà puntare solamente su prodotti per la casa, perché, per esempio, anche i televisori di ultima generazione permetteranno di aggiudicarsi il Moulinex.

Oltre alla promozione, MediaWorld propone anche una lunga selezione di smartphone, tablet, computer e prodotti per il gaming. Tra gli smartphone, per esempio, spicca il nuovo Samsung Galaxy Note 8 a 999 euro, oppure il sempre attuale Samsung Galaxy S7 a 399 euro. Non può mancare, nemmeno, l’iPhone 8 a partire da 839 euro. Per gli appassionati di gaming, MediaWorld propone la console Xbox One S 1TB a 399 euro con il gioco Minecraft incluso. Oppure, si segnala anche il bundle con la PS4 con due controller ed il gioco Fifa 18 al prezzo di 349 euro.

Tra i tablet, invece, spicca l’iPad 2017 32GB 4G LTE a 499 euro. Non manca, poi, una ricca selezione di computer, tutti dotati del sistema operativo Windows 10.

Per gli appassionati dell’alta definizione che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica, MediaWorld propone una lunga selezione di TV di ultima generazione.

Infine, presenti anche molti accessi e gadget per l’informatica e lo sport.