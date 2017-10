Microsoft Edge arriva su iOS ed Android

Filippo Vendrame,

Microsoft Edge esce dai recinti di Windows 10 per approdare su iOS ed Android. Le indiscrezioni che si erano susseguite nei giorni scorsi si sono, dunque, rivelate esatte. La casa di Redmond, dunque, dopo aver più volte negato la volontà di voler portare il browser di Windows 10 al di fuori del suo ecosistema, ha cambiato idea e, presto, gli utenti Android ed iOS potranno utilizzarlo nei loro dispositivi.

In realtà, Microsoft Edge per iOS è già disponibile da oggi in versione beta ma solamente per tutti coloro che sono scritti al programma TestFlight della mela morsicata che permette agli utenti di provare le applicazioni beta. La declinazione per dispositivi Android arriverà, invece, presto e sempre in beta (possibile iscriversi per essere tra i primi a provare la versione sviluppo). Microsoft afferma di aver deciso di portare Edge fuori da Windows 10 perché gli utenti chiedevano a gran voce di poter disporre delle sue funzionalità anche all’interno dei loro dispositivi mobile. Edge su Android ed iOS renderà disponibili molte di quelle funzionalità oggi accessibili sui PC Windows 10 come i preferiti, gli elenchi di lettura, la navigazione a schede e tanto altro.

Inoltre, ci sarà una perfetta sincronizzazione con il proprio PC Windows 10. Gli elenchi dei preferiti e i siti web aperti saranno disponibili sia su mobile che sui PC. Il tutto per offrire un’esperienza d’uso continuativa e senza alcuna interruzione dovuta al cambio di dispositivo.

Ed è proprio questo, probabilmente, uno dei veri motivi che hanno spinto Microsoft a portare Edge su iOS ed Android e cioè quello di poter offrire un’esperienza d’uso unica attraverso i vari dispositivi, cosa impossibile oggi.

Inizialmente, Microsoft Edge per iOS e Android sarà lanciato solo negli Stati Uniti, ma, mano a mano che le versioni preview si svilupperanno, Edge arriverà anche in altri paesi. La versione finale dovrebbe arrivare verso la fine dell’anno.

Contestualmente, Microsoft ha annunciato di aver messo manco anche a “Microsoft Launcher” (ex Arrow launcher) migliorandone design ed usabilità.