Microsoft Launcher per Android con Fluent Design

Luca Colantuoni,

L’azienda di Redmond aveva rilasciato Arrow Launcher circa due anni fa come “esperimento” effettuato da alcuni dipendenti durante il tempo libero. L’app che permette di personalizzare la schermata home di Android ha ora ricevuto un importante aggiornamento e un cambio di nome. Il nuovo Microsoft Launcher è disponibile in versione preliminare sul Google Play Store.

Esistono numerose app che consentono di modificare l’aspetto del launcher, ovvero ciò che viene visualizzato sullo schermo quando l’utente tocca il pulsante Home di Android. L’azienda di Redmond ritiene che Microsoft Launcher sia il più bello, potente e personalizzabile tra quelli attualmente disponibili. La nuova versione, basata sul Fluent Design, permette di scegliere i colori per lo sfondo e usare le gesture per incrementare la produttività. Con uno swipe verso destra si accede a The Feed, una schermata che elenca un flusso di informazioni (news, appuntamenti, contatti, app, promemoria e attività) basate sulla frequenza di utilizzo.

La novità più interessante, denominata Continue on PC, consente di continuare la visualizzazione delle foto, la modifica di un documento o la lettura di una pagina web sul computer con Windows 10. Si tratta di una funzionalità che verrà sicuramente apprezzata dagli utenti che usano altri servizi Microsoft, come OneDrive, Office e Outlook. Un’analoga opzione, simile ad Handoff di Apple, è presente anche in Edge per iOS e Android.

Gli utenti che usano la beta di Arrow Launcher riceveranno automaticamente Microsoft Launcher. La funzionalità Continue on PC arriverà insieme a Windows 10 Fall Creators Update.