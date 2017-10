Microsoft taglierà i Surface?

Filippo Vendrame,

La famiglia dei prodotti Surface potrebbe non avere vita molto lunga, almeno secondo alcuni produttori come Lenovo e Dell. Parlando al Canalys Channels Forum, Gianfranco Lanci, presidente e chief operating officer di Lenovo, si è detto piuttosto pessimistico sul futuro della linea Surface. Per Lanci, Microsoft sta facendo molti soldi con il Cloud, con Windows e con Office, ma sta perdendo molti soldi nel settore dell’hardware.

Per Lanci, è, inoltre, difficile capire perché Microsoft dovrebbe continuare a perdere soldi. Gestire il settore hardware, per la casa di Redmond risulta essere difficile visto che devono stare attenti ad ogni singolo dettaglio. Per Gianfranco Lanci la famiglia dei dispositivi Surface potrebbe terminare la sua vita anche prima del 2019. Il direttore generale di Dell, Marius Haas, afferma, invece, che la gamma Surface ha servito al suo scopo e che adesso Microsoft potrebbe rallentare un po’. Per Dell, la famiglia di prodotti Surface è servita a Microsoft per dimostrare le potenzialità del software, ma la casa di Redmond non aveva mai avuto l’intenzione di creare una gamma articolata di prodotti.

Steve Brazier, CEO di Canalys, ha affermato che il CEO di Microsoft, Satya Nadella, punterà sul software uscendo dal settore dell’hardware. Steve Brazier ha aggiunto che le performance, in termini economici, della linea Surface sono troppo altalenanti. Ci sono trimestri molto buoni, altri meno, ma in generale Microsoft non sta facendo soldi e quindi non ha senso per la società rimanere in questo settore. Steve Brazier è sicuro, dunque, che in futuro Microsoft taglierà la linea Surface.

Per alcune importanti aziende, dunque, il futuro della famiglia di prodotti Surface è piuttosto grigio. Una presa di posizione davvero molto particolare che, ovviamente, non riflette affatto le strategie ufficiali di Microsoft.

Proprio su questo tema è intervenuta direttamente la casa di Redmond che ha evidenziato che i prodotti Surface continuano a guidare la crescita di questa categoria di prodotti ed aiutano le persone a creare ed a lavorare. Microsoft evidenzia che continuerà a creare prodotti che vadano in questa direzione.