Tim Cook ricorda Steve Jobs a sei anni dalla morte

Marco Grigis,

Nel sesto anniversario dalla scomparsa di Steve Jobs, Tim Cook ha voluto affidare alla piattaforma Twitter il proprio sentito ricordo. Il leader della società di Cupertino, infatti, ha deciso di condividere con gli appassionati un’immagine del giovane iCEO, sottolineando come la sua storia stia tutt’oggi ispirando Apple.

Steve Jobs è venuto a mancare il 5 ottobre del 2011, a seguito di una lunga battaglia contro il cancro. Negli ultimi mesi di vita, era stato proprio Tim Cook a sostituire l’iCEO alla conduzione di Apple, per poi diventare amministratore delegato definitivo dopo la sua scomparsa. In un tweet pubblicato poche ore fa, Cook ha voluto così ricordare il co-fondatore dell’azienda:

Ricordando oggi Steve Jobs. Ancora con noi, ancora ci ispira.

Steve Jobs e Steve Wozniak hanno fondato Apple nel 1976, con la produzione del primissimo personal computer dedicato all’utenza consumer: l’Apple I. Una pietra miliare seguita da numerosi modelli, tra cui l’originale Macintosh del 1984, uno dei primissimi computer dotati di interfaccia grafica e mouse. Jobs rimase in Apple fino al 1985: dopo essere stato allontanato dalla sua stessa azienda, decise di fondare NeXT, una società hardware e software pronta a gettare le fondamenta per l’attuale OS X. Il ritorno in quel di Cupertino risale invece alla fine degli anni ’90, quando il gruppo versava ormai in difficili condizioni dato il successo della concorrenza Windows sul mercato, per risollevarne le sorti con i nuovi iBook colorati, la linea iMac, gli iPod, i MacIntel, iPhone, iPad e molto altro ancora.

Prima della sua dipartita, Jobs si dedicò a lungo al progetto di un nuovo campus di Cupertino, quella “spaceship” inaugurata pochi mesi fa e ribattezzata Apple Park. Al centro della struttura circolare, completamente sostenibile ed ecologica, il gruppo ha costruito il nuovo Steve Jobs Theater, un anfiteatro sotterraneo dedicato al co-fondatore, dove peraltro si è anche tenuto il recente evento di presentazione dei nuovi iPhone 8 e iPhone X.