Vodafone, nuovo logo e nuovo claim

Vodafone ha deciso di rinfrescare e di rilanciare la sua immagine attraverso un nuovo logo ed un nuovo slogan “Il futuro è straordinario. Ready?“. Il nuovo claim aziendale va a sostituire quello precedente, “Power to you“, lanciato nell’oramai lontano 2009. Il nuovo claim punta a voler evidenziare la fiducia di Vodafone nelle nuove tecnologie e nei nuovi servizi digitali che nei prossimi anni trasformeranno la società, migliorando anche la qualità di vita delle persone.

Anche il logo cambia, sebbene non in maniera “drastica”. Il nuovo design da maggiore risalto all’iconica “virgoletta” creata nel 1998 ed adotta uno stile più moderno e fresco. Questa nuova strategia dell’immagine di Vodafone è stata elaborata dopo un periodo di approfondite ricerche e sperimentazioni, che tengono conto dei pareri quantitativi e qualitativi di oltre 30 mila persone in 17 Paesi. A partire da domani, 6 ottobre, Vodafone lancerà una massiccia campagna pubblicitaria, la più grande mai organizzata nei suoi 33 anni di storia. Una campagna di marketing che toccherà tutti i paesi in cui il brand è presente.

Lo spot televisivo è stato curato dall’agenzia “Ridley Scott Associates”. Vodafone, dunque, si prepara al futuro. Effettivamente sia nel breve periodo che nel lungo periodo le sfide da affrontare per l’operatore saranno tantissime. Grazie all’accordo con Enel Open Fiber, Vodafone, in Italia, potrà offrire connettività a banda ultralarga sino ad 1Gbps su fibra ottica offrendo, contestualmente, servizi digitali di valore aggiunto. E per il futuro si avvicina l’era del 5G in cui Vodafone vuole essere uno dei principali protagonisti sia in Italia che nel resto del mondo.