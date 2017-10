Windows 10, il sorpasso su Windows 7 entro l’anno

Filippo Vendrame,

A luglio del 2015, Microsoft lanciò Windows 10 affermando che l’obiettivo era quello di raggiungere il miliardo di dispositivi entro 2 o 3 anni. Il debutto della nuova piattaforma software fu molto buono, soprattutto perché la casa di Redmond offrì per lungo tempo la possibilità di migrare da Windows 7 e Windows 8.1 in forma assolutamente gratuita. Sebbene da allora gli obiettivi di diffusione di Windows 10 si siano un po’ “raffreddati”, soprattutto a causa della cattive performance del mondo mobile, Windows 10 continua progressivamente a guadagnare quote di mercato ed il sorpasso su Windows 7 potrebbe arrivare molto presto, anche entro la fine dell’anno.

Le attuali tendenze di mercato evidenziate Statcounter mostrano che Windows 10 sarà in grado di eclissare Windows 7 già entro la fine del 2017. Windows 10 ha mantenuto un tasso di incremento di oltre l’1% negli ultimi mesi, 1,43% nell’ultimo mese, e se questa tendenza continua, combinata con la riduzione continua delle quote di Windows 7 (1,11% questo mese), dovrebbe consentire lo storico sorpasso. Statcounter è sicuro, infatti, che entro la fine dell’anno Windows 10 diventerà il nuovo “re” del mondo dei PC.

Una spinta a questo risultato la potrebbe dare il prossimo lancio di Windows 10 Fall Creators Update che porterà nuove funzionalità all’interno di Windows 10 e che, quindi, potrebbe invogliare ulteriormente gli utenti ad abbracciare questa piattaforma. Inoltre, tra un paio di mesi inizierà lo shopping natalizio ed i PC saranno sicuramente tra i regali più gettonati.

Per Microsoft, il sorpasso di Windows 10 su Windows 7 significherebbe aver avuto ragione di voler puntare tutto su di una piattaforma innovativa in grado di rivoluzionare costantemente se stessa per offrire agli utenti sempre la migliore esperienza possibile grazie ai continui aggiornamenti che riceve.