Enjoy: la promo Via col 20 per il car sharing

Cristiano Ghidotti,

Con l’obiettivo di incentivare una forma di mobilità maggiormente sostenibile all’interno del contesto urbano, Enjoy annuncia oggi l’iniziativa “Via col 20”: a partire dal 9 ottobre e fino alla fine dell’anno sarà possibile comprare un voucher dal valore di 25 euro al prezzo di 20 euro, riducendo così del 20% la tariffa del servizio di car sharing, che passa da 0,25 €/minuto a 0,20 €/minuto.

L’acquisto può essere effettuato in modo semplice, direttamente all’interno dell’applicazione mobile di Enjoy, in download gratuito su dispositivi mobile con piattaforma Android e iOS. Il credito acquistato potrà poi essere speso con tutta calma, rimanendo valido fino al 31 dicembre 2018. Attualmente, in Italia, il servizio è operativo in cinque città: Milano, Roma, Firenze, Torino e Catania, con un numero complessivo di vetture che supera il migliaio di unità, condivise tra la rete di utenti che in ogni momento le possono usufruire per spostarsi da un punto all’altro in modo rapido.

Oltre ai veicoli del car sharing, Enjoy mette a disposizione in alcune città anche scooter a tre ruote con i quali muoversi in modo comodo e sicuro, da soli oppure trasportando un passeggero. Un’iniziativa partita nel capoluogo lombardo e ora diffusa nello Stivale, con modalità di fruizione del tutto simili a quanto avviene per le auto.

L’iscrizione al servizio è gratuita: si paga solo ed esclusivamente l’effettivo utilizzo dei mezzi, senza alcun tipo di spesa per quanto riguarda la manutenzione del veicolo, la copertura assicurativa o altro. Un’applicazione concreta dei concetti che stanno alla base della sempre più diffusa sharing economy, un’anticipazione di quella che sarà la prossima rivoluzione della mobilità, ormai alle porte, quando arriverà a compimento un processo di transizione da ownership a usership. Gli italiani hanno già dimostrato di saper cogliere l’opportunità, sperimentandone i benefici e fornendo i feedback