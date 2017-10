Huawei Mate 10, batteria da 4.000 mAh e Oreo

Huawei ha organizzato per il prossimo 16 ottobre un evento, durante il quale verranno annunciati almeno tre smartphone: Mate 10, Mate 10 Pro e Mate 10 Lite. Il produttore cinese ha confermato che il Mate 10 integra una batteria da 4.000 mAh. Emergono intanto le prime informazioni sull’interfaccia EMUI 6 abbinata ad Android 8.0 Oreo.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) October 5, 2017