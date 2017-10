Mastercard e PayPal espandono il loro accordo

Filippo Vendrame,

Mastercard e PayPal hanno ampliato il loro accordo di collaborazione all’interno di Canada, Europa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Africa per offrire alle persone una migliore esperienza d’acquisto. Nello specifico, l’allargamento della partnership tra le due società prevede nuove opportunità per i clienti, un’ottimizzazione della customer experience ed un nuovo modo per fare si che Mastercard diventi un’opzione di pagamento semplice e veloce disponibile su PayPal per tutti ed in tutto il mondo.

Grazie a questa rinnovata collaborazione, entrambe le società potranno sfruttare nuovi spazi per crescere offrendo ai loro clienti nuovi servizi di valore aggiunto per gestire i loro acquisti o per trasferire denaro. Nello specifico, il primo risultato di questa nuova collaborazione vedrà Mastercard apparire come opzione di pagamento evidente e ugualmente importante all’interno del PayPal Wallet. Il brand Mastercard sarà, dunque, facilmente identificabile dai consumatori che potranno sceglierlo come modalità di pagamento predefinita.

Inoltre, i consumatori potranno aggiungere più facilmente le loro carte Mastercard all’interno dei loro conti PayPal. Viceversa, Paypal potrà trovare nuovi sbocchi di mercato all’interno dei negozi fisici. Le persone potranno utilizzare PayPal Wallet tokenizzato da Mastercard per effettuare acquisti presso gli oltre 6.5 milioni di esercenti abilitati ai pagamenti contactless. I clienti potranno utilizzare PayPal per trasferire denaro verso la loro carta Mastercard.

L’annuncio di oggi segna un’ulteriore passo nella nostra importante partnership con Mastercard. Insieme, puntiamo ad accelerare l’adozione dei pagamenti digitali in tutto il mondo, migliorare l’esperienza di pagamento online, in-app e presso il punto vendita, e permettere a milioni di consumatori di gestire e trasferire il loro denaro in modo semplice.

Infine, Masterpass potrà essere utilizzato per i pagamenti attraverso Braintree in Europa, America Latina e Caraibi, Medio Oriente e Africa.