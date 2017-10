Viber aggiorna l’app per Android e iOS

Luca Colantuoni,

WhatsApp è senza dubbio il servizi di messaggistica più popolare in assoluto, ma ci sono alternative altrettanto valide. Una di esse è Viber, disponibile per Android, iOS, Windows, macOS e Linux. Il software distribuito da Rakuten ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce tre nuove funzionalità: i messaggi fissati, le repliche per i gruppi e le broadcast list.

Viber offre alcune funzionalità non ancora presenti su WhatsApp, come la possibilità di revocare i messaggi inviati, ma stranamente manca un’opzione apparentemente più semplice da implementare e già disponibile sull’app concorrente, ovvero le reply ai messaggi. È sufficiente tenere premuto sul messaggio e scrivere la risposta che verrà mostrata nella conversazione insieme al messaggio quotato. I membri del gruppo capiranno subito il destinatario della risposta.

Un’altra utile funzionalità è quella che permette di effettuare il pinning dei messaggi. L’amministratore del gruppo può sfruttarla per evidenziare all’inizio della conversazione un avviso importante, ad esempio la data di un incontro o di un compleanno. Basta tenere premuto sul messaggio e scegliere la voce corrispondente. Il messaggio, mostrato con uno sfondo viola, rimarrà nella parte superiore della schermata finché non viene rimosso.

Invece di creare un gruppo per inviare lo stesso messaggio a tutti i membri è possibile utilizzare una broadcast list, scegliendo i contatti che vedranno il messaggio nella loro chat privata. La lista può essere salvata e l’utente può aggiungere o eliminare i destinatari. Solo i contatti dei quali il mittente ha il numero nella rubrica riceveranno i messaggi.