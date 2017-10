WhatsApp Business, tutte le funzionalità

Luca Colantuoni,

WhatsApp aveva annunciato un mese fa che le aziende potranno utilizzare una versione specifica del client di messaggistica. WhatsApp Business, questo il suo nome, è disponibile attualmente in versione preliminare e richiede la compilazione di un sondaggio per poter partecipare alla fase di test. Android Police ha ricevuto alcuni screenshot che mostrano le principali novità e le differenze rispetto alla versione classica.

Il logo è simile, ma il simbolo del telefono è stato sostituito dalla lettera B in maiuscolo. WhatsApp Business potrà essere installata insieme a WhatsApp sullo stesso telefono, in modo da separare le conversioni di lavoro da quelle personali. L’utente deve creare un nuovo account associato ad un altro numero di telefono mobile. WhatsApp Business permette anche di associare un numero di telefono fisso. Se viene utilizzato lo stesso account/numero di telefono, i messaggi e la cronologia delle chat verranno migrati alla nuova app.

Il design di WhatsApp Business è simile a quello di WhatsApp con le quattro schede (fotocamera, chat, stato e chiamate). Invece nelle impostazioni sono state aggiunte due nuove sezioni. In Statistics sono visualizzati i numeri di messaggi inviati, consegnati, letti e ricevuti, mentre in Business settings è possibile inserire le informazioni nel profilo (nome dell’azienda, posizione geografica, categoria, descrizione, email, sito web) e il messaggio che gli utenti riceveranno se l’azienda viene contattata quando non disponibile (away message). Eventualmente è possibile programmare l’invio del messaggio, ad esempio durante l’orario di chiusura.

Quando un utente/cliente aggiunge il numero dell’azienda nella rubrica e tenta di contattarla vedrà un avviso relativo all’uso della crittografia end-to-end. Nella finestra della conversazione viene indicato anche se l’account aziendale è verificato. Non è chiaro se WhatsApp Business sarà accessibile a tutte le aziende indipendentemente dalle loro dimensioni. Facebook ha previsto in futuro l’attivazione di servizi a pagamento.