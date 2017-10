Amazon, il Made in Italy conquista la Spagna

Filippo Vendrame,

Il Made in Italy di Amazon compie due anni ed il gigante dell’ecommerce ha annunciato che per i piccoli artigiani arriva una possibilità in più per espandere il loro business al di fuori dell’Italia. Il Made in Italy, infatti, sbarca anche in Spagna, dove Amazon ha deciso i creare un negozio ad hoc all’interno del suo eShop. Oltre alla Spagna, gli artigiani italiani possono già contare sulla visibilità offerta dai negozi di Amazon in Inghilterra, Germania, Francia, America e Giappone.

Il progetto Made in Italy ha avuto un grande successo in questi due anni. 800 botteghe, infatti, hanno scelto questa vetrina per reclamizzare i loro prodotti. Dal lancio ad oggi gli artigiani hanno venduto all’estero prodotti per un fatturato pari al 58% rispetto al totale. Adesso, grazie allo sbarco in Spagna, i piccoli artigiani potranno contare su di una nuova ed importante vetrina attraverso la quale incrementare il loro business. Contestualmente, i clienti spagnoli potranno acquistare i prodotti che le botteghe artigiane italiane offriranno loro.

Siamo felici di offrire ai clienti di Amazon.es la possibilità di scoprire nuovi prodotti della vetrina Made in Italy e di proporre agli artigiani italiani una vetrina sempre più ampia, dando loro la possibilità di vendere i propri prodotti in sempre più Paesi a livello globale.

Inoltre, per festeggiare degnamente il lancio della vetrina Made in Italy su Amazon, il gigante dell’ecommerce, da oggi 9 ottobre al prossimo 15 ottobre 2017, proporrà offerte dedicate, celebrando l’artigianato italiano in tutte le sue forme.

Tra i prodotti in promozione il meglio dell’artigianato italiano: articoli in cashmere, olio extra vergine d’oliva, parmigiano reggiano stagionato 36 mesi e agende in vera pelle.