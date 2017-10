ASUS annuncia lo ZenFone 4 Selfie Lite

Luca Colantuoni,

ASUS ha aggiunto un altro modello alla nuova serie di smartphone annunciata nel mese di agosto. Si tratta dello ZenFone 4 Selfie Lite, un dispositivo di fascia medio-bassa che si colloca un gradino più in basso dello ZenFone 4 Selfie, dal quale eredita solo alcune caratteristiche tecniche. Non è noto se e quando verrà distribuito in Italia.

Il design dello ZenFone 4 Selfie Lite è praticamente identico a quello del modello superiore. Anche la diagonale dello schermo IPS 2.5D è la stessa (5,5 pollici), ma la risoluzione è inferiore (1280×720 pixel). Un esame più attento permette di scoprire la differenza principale: lo ZenFone 4 Selfie Lite ha una singola fotocamera frontale da 13 megapixel, mentre lo ZenFone 4 Selfie integra due fotocamere frontale da 20 e 8 megapixel. All’interno del telaio in alluminio trovano posto il processore quad core Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 2 TB.

La fotocamera frontale, dotata di obiettivo grandangolare (140 gradi) con apertura f/2.0 e flash LED offre alcune funzionalità avanzate, come la modalità ritratto e la rimozione automatica dei difetti della pelle. La fotocamera posteriore ha invece una risoluzione di 13 megapixel, stabilizzazione elettronica delle immagini e autofocus a rilevamento di fase (PDAF). L’utente può eventualmente impostare manualmente i vari parametri di scatto.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps). Sotto lo schermo è presente il lettore di impronte digitali, mentre lungo il bordo inferiore ci sono la porta micro USB e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android Nougat con interfaccia ZenUI 4.0. Lo ZenFone 4 Selfie Lite sarà disponibile in quattro colori (Deepsea Black, Mint Green, Rose Pink e Sunlight Gold) ad un prezzo di 7.995 pesos filippini (circa 133 euro).