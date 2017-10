BlackBerry Motion, nuovo smartphone all touch

Luca Colantuoni,

TCL Communication, azienda cinese che distribuisce gli smartphone per conto del produttore canadese, ha annunciato un nuovo modello “all touch”, dopo il KEYone con tastiera fisica. Il BlackBerry Motion, presentato alla GITEX Technology Week di Dubai, è un dispositivo di fascia media con diverse funzionalità che offrono privacy e sicurezza agli utenti aziendali.

Lo smartphone possiede un frame in alluminio e una cover posteriore ricoperta con materiale soffice (forse gomma) che garantisce una presa più salda. Lo schermo da 5,5 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) ed è protetto da un vetro anti-graffio. Il BlackBerry Motion ha inoltre ricevuto la certificazione IP67, quindi può resistere alla polvere e all’acqua (30 minuti fino ad un metro di profondità). Grazie alla grande capacità della batteria (4.000 mAh), l’utente può usare lo smartphone per 32 ore con una sola carica.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 12 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La porta USB Type-C consente di ricaricare velocemente la batteria (50% in 40 minuti), sfruttando la tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm.

Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Il produttore ha promesso l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo nel 2018. Non mancano ovviamente le note app per la produttività e la sicurezza dei dati, tra cui BlackBerry Hub, BlackBerry Calendar e DTEK by BlackBerry. Con la nuova modalità Locker è possibile conservare documenti e foto in una area dello storage protetta da un PIN o dal lettore di impronte digitali. Il pulsante Convenience Key offre quattro profili (Home, Car, Office e User) che permettono di eseguire alcune azioni predefinite.

Il BlackBerry Motion verrà distribuito inizialmente in Medio Oriente e arriverà in altri paesi entro fine anno. Il prezzo è circa 400 euro, tasse escluse.