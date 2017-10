iPhone X: un primo esemplare arriva ai consumatori

Marco Grigis,

iPhone X, il nuovo smartphone edge-to-edge di Cupertino, verrà messo in vendita solamente a partire dal prossimo 3 novembre. Eppure un esemplare pare sia già giunto nelle mani di un fortunato consumatore, così come testimoniato da alcune immagini e altrettanti video apparsi sulla piattaforma Reddit. Al momento, non è dato sapere come l’utente in questione sia entrato in possesso del tanto ambito accessorio, anche se si sospetta provenga da canali tutt’altro che ufficiali.

Apple ha presentato il nuovo iPhone X lo scorso 12 settembre, in occasione del suo annuale evento di lancio, tenutosi per l’occasione presso lo Steve Jobs Theater di Apple Park. I giornalisti presenti hanno avuto modo di testare il device in un’apposita area dedicata, ma nessun esemplare è stato ufficialmente consegnato agli utenti finali. In attesa del prossimo 3 novembre, con una fase di preordine che comincerà solo il 27 d’ottobre, un iPhone X bianco è però apparso online, sulla piattaforma Reddit.

I video e le fotografie in questione, apparsi anche su Instagram, non mostrano nulla di particolarmente nuovo rispetto a quanto già visto durante l’evento Apple, tuttavia rimane comunque un dettaglio interessante: quello dello sfondo per la schermata Home. Apple pare infatti abbia deciso di optare per dei wallpaper dinamici, capaci di animarsi sullo schermo e non solo di approfittare dell’intera superficie edge-to-edge del device, ma anche di mostrare la qualità visiva e di resa del colore del nuovo pannello OLED. Altro elemento importante, l’impossibilità dell’utente in questione di far riconoscere il proprio volto con Face ID, poiché questo iPhone X sarebbe stato associato a una terza persona.

Come già accennato, non è dato sapere per quale ragione l’utente sia in possesso del richiesto smartphone, né quali siano stati i canali, ufficiali oppure ufficiosi, di distribuzione. Per tutti gli altri appassionati non resta che attendere: mancano ancora poche settimane per l’effettiva apertura dei preordini.