Microsoft, Mixed Reality su Android?

Filippo Vendrame,

Non è un mistero che Microsoft voglia portare il suo ecosistema software all’interno delle piattaforme mobile di iOS ed Android. Il prossimo step di questo progetto potrebbe essere l’arrivo della Mixed Reality su Android. La casa di Redmond, infatti, attraverso un annuncio di lavoro sul suo sito, ha fatto chiaramente intendere di stare lavorando per portare questa piattaforma sui dispositivi mobile.

In realtà, l’annuncio non fa esplicitamente riferimento ad Android, tuttavia, di recente, all’interno di un video promozione di Story Remix, era apparso uno smartphone Samsung su cui era in esecuzione l’app Mixed Reality Viewer di Windows 10. La sensazione è che il gigante del software stia progettando quest’applicazione per la piattaforma di Google, anche se non è da escludersi che possa arrivare anche per la piattaforma di Apple. L’applicazione in questione permetterebbe di catturare immagini, visualizzare modelli 3D e scansionare oggetti tridimensionali. Un’app che era stata promessa per Windows 10 Mobile ma che, probabilmente, sulla piattaforma mobile della casa di Redmond non arriverà mai.

Una scelta simile non sarebbe affatto strana. La casa di Redmond sta adottando, oramai, un approccio cross-platform per i suoi software. Inoltre, Apple di recente ha portato al debutto la realtà aumentata su iOS 11 e Microsoft potrebbe avere in progetto di fare qualcosa di simile per non perdere l’occasione di far conoscere a tutti i vantaggi della sua piattaforma.

Se davvero la Mixed Reality arriverà sui dispositivi mobile, sicuramente se ne saprà di più già nel corso dei prossimi mesi. Microsoft, infatti, sta spingendo molto su questa piattaforma ed il prossimo 17 ottobre debutteranno in vendita i primi visori.