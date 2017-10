OnePlus 6 e Xiaomi Redmi Note 5 con display 18:9?

Luca Colantuoni,

Molti produttori hanno deciso di modificare il rapporto di aspetto dello schermo per migliorare la visualizzazione dei contenuti multimediali. L’elenco degli smartphone con display 18:9 potrebbe presto allungarsi con l’arrivo dei nuovi OnePlus 6 e Xiaomi Redmi Note 5, rispettivamente successori degli attuali OnePlus 5 e Redmi Note 4.

In alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, non è più possibile acquistare i due OnePlus 5 con 6/8 GB e 64/128 GB di storage. Alcuni ipotizzano che si tratta di un “out of stock” temporaneo, mentre altri sospettano il lancio imminente del OnePlus 6 (o OnePlus 5T). In base alle ultime indiscrezioni il nuovo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6 pollici con rapporto di aspetto 18:9. Considerato che OnePlus è parte della multinazionale BBK Electronics è probabile che il design sia simile a quello del recente Vivo X20 (immagine all’inizio dell’articolo) e del prossimo Oppo F5, entrambi con display 18:9 e cornici molto sottili.

Lo schermo dovrebbe essere di tipo OLED e avere una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore Snapdragon 835, 6/8 GB di RAM, 64/128 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale e Android 7.1.1 Nougat.

Anche il Redmi Note 5 dovrebbe avere uno schermo 18:9, ma probabilmente da 5,5 pollici. In questo caso la dotazione hardware prevede un processore Snapdragon 660 o un MediaTek Helio P25, 3 o 4 GB di RAM, 16/32/64 GB di storage, dual camera posteriore da 16 e 5 megapixel, batteria da 4.000 mAh. Alcune immagini dello smartphone Xiaomi sono state pubblicare sul social network Weibo.