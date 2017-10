I Pixel 2 attivano Do Not Disturb durante la guida

Luca Colantuoni,

Molti incidenti sono causati da distrazioni durante la guida e spesso dovuti all’uso dello smartphone. Google ha quindi introdotto una funzionalità nei recenti Pixel 2 e Pixel 2 XL che disattiva automaticamente la ricezione di notifiche, messaggi e chiamate quando l’automobile è in movimento. Una simile opzione viene già offerta da Apple in iOS 11 e da Samsung con l’app In-Traffic Reply.

La novità non è stata mostrata durante la presentazione dei nuovi smartphone, ma la sua esistenza è stata confermata dagli screenshot dell’app Pixel Ambient Services pubblicata sul Google Play Store. Una delle funzionalità correlate a questi servizi è quella che permette ai Pixel 2 di “ascoltare” la musica in sottofondo e visualizzare il nome dell’autore e il titolo del brano sul lock screen. L’altra funzionalità è l’attivazione automatica della modalità Do Not Disturb durante la guida.

Come si può leggere nell’immagine, l’impostazione è inserita nella scheda Driving. Nella descrizione viene specificato che la “regola” attiva automaticamente il Do Not Disturb (DND) quando l’utente si trova in un veicolo in movimento, determinato dai sensori e dalla connessione Bluetooth. La funzionalità non può distinguere il guidatore dai passeggeri o se il proprietario dello smartphone viaggia con i mezzi pubblici. In questi casi è quindi necessario disattivare la modalità DND per ricevere notifiche, messaggi e chiamate.

Tutto su Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

Le soluzioni offerte da Apple e Samsung sono tuttavia più complete, in quanto è possibile impostare una risposta automatica alle chiamate e ai messaggi ricevuti in modalità DND. L’opzione potrebbe però essere aggiunta con un futuro aggiornamento.