Tim Cook in Francia tra startup e Macron

Viaggio in Europa per Tim Cook, pronto a conoscere le migliori startup d’Oltralpe. Il CEO di Apple si trova infatti in Francia per un incontro ufficiale con il Presidente Emmanuel Macron, approfittandone per visitare alcune delle realtà hi-tech più famose di Parigi. Il tutto, naturalmente, documentando ogni visita tramite la piattaforma Twitter.

Sono molte le startup che Tim Cook ha deciso di ammirare da vicino in questa frenetica tornata francese. Durante una rapida tappa in Normandia, dove il CEO ha voluto visitare il memoriale dello sbarco durante la Seconda Guerra Mondiale, il leader di Cupertino ha incontrato lo staff di Eldim, un’azienda specializzata nella creazione di strumenti ottici avanzati. Un meeting tutt’altro che casuale, così come indirettamente confermato dallo stesso CEO, considerato come alcune delle più importanti tecnologie di Eldim abbiamo trovato spazio nel riconoscimento 3D del volto di iPhone X.

Raggiunta la capitale Parigi, invece, Cook si è lanciato nella cucina condividendo un pollo arrosto con i dipendenti di My Little Paris, un’applicazione molto gettonata poiché capace di consigliare i migliori luoghi, e i più acclamati negozi, della città. Un’idea di successo, nata da una vecchia newsletter, oggi capace di raggiungere un valore di ben 42 milioni di dollari. Subito dopo, il CEO si è diretto verso gli uffici di CoachGuitar, un’applicazione che insegna agli utenti come suonare la chitarra.

Poco dopo le 16, invece, è cominciato l’incontro con il Presidente Macron, sebbene i dettagli non siano stati al momento rivelati sulla stampa. È probabile che si discuta di innovazione tecnologica in Francia, così come della possibile apertura di speciali distretti Oltreoceano, nonché delle nuove sfide che attendono Apple nel Vecchio Continente, a partire dall’attuale contrapposizione con la Commissione Europea in merito alle attività in Irlanda. Non resta che attendere qualche ora, di conseguenza, per ottenere più informazioni su questo importante incontro.