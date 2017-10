Windows 10, Cloud Clipboard appare in Redstone 4

Filippo Vendrame,

Allo scorso appuntamento di Build 2017, Microsoft aveva annunciato “Clipboard Cloud” per Windows 10. Si trattava di una nuova possibilità per gli utenti della piattaforma di poter sincronizzare i propri appunti dal PC allo smartphone e viceversa. Un’opzione d’uso molto interessante che andava nella direzione di offrire una maggiore integrazione tra le piattaforme mobile e Windows 10. Inoltre, “Clipboard Cloud” avrebbe permesso di sincronizzare dati come foto, video e documenti anche nel cloud per poterli sempre avere a disposizione.

Questa interessante novità doveva debuttare all’interno di Windows 10 Fall Creators Update, ma, poi, Microsoft ha annunciato che il suo debutto sarebbe stato rinviato a Windows 10 Redstone 4 assieme a Windows Timeline. Redstone 4, si ricorda, debutterà la primavera prossima. Microsoft ha già iniziato a implementare entrambe queste funzionalità in Windows 10 Redstone 4 ed alcuni sviluppatori sono riusciti ad abilitarle all’interno delle primissime build di questo nuovo sistema operativo.

Cloud Clipboard sarà accessibile in Windows 10 Redstone 4 utilizzando la combinazione di tasti Win + V. Si aprirà, a quel punto, una piccola finestra di dialogo da cui poter visionare sia gli elementi salvati nel cloud che quelli copiati in locale. Tutti, ordinati in senso cronologico dal più vecchio al più recente.

La nuova “Clipboard Cloud” di Windows 10 appare, comunque, non ancora perfettamente funzionante, segno che è ancora alle prima fasi di sviluppo. Sicuramente, Microsoft dovrà lavorarci ancora molto, anche con l’aiuto degli Insider, nei prossimi mesi, per migliorarla.

A seguito del rilascio di Windows 10 Fall Creators Update, dal 17 ottobre, la casa di Redmond inizierà ad intensificare lo sviluppo di Redstone 4 e quindi della Clipboard Cloud sicuramente se ne saprà molto di più.