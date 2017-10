Google: pop-up store per mostrare le ultime novità

Cristiano Ghidotti,

In occasione dell’evento andato in scena la scorsa settimana, il gruppo di Mountain View ha presentato numerose novità hardware che a breve saranno disponibili sul mercato. Per consentire agli utenti di toccarle con mano, almeno a quelli statunitensi, Google ha scelto di allestire due pop-up store che prenderanno vita nelle strade di New York (110 Fifth Avenue) e Los Angeles (8552 Melrose Avenue) nella giornata del 19 ottobre, replicando così un’iniziativa già messa in campo con successo lo scorso anno.

Lì sarà possibile testare le nuove funzionalità offerte dagli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL con piattaforma Android Oreo, così come osservare da vicino il design ricercato del convertibile Pixelbook da utilizzare all’occorrenza in modalità tablet, ascoltare con le proprie orecchie la qualità audio offerta dagli smart speaker Home Mini e Home Max, lasciare che l’intelligenza artificiale della fotocamera compatta Google Clips scatti automaticamente immagini al momento giusto oppure mettere alla prova le abilità di traduzione degli auricolari Pixel Buds, senza dimenticare la seconda generazione del visore Daydream View dedicato alle applicazioni e ai giochi di realtà virtuale. Gli interessati, poi, potranno completare l’acquisto dei prodotti.

Al momento non è dato a sapere fin quando i due store temporanei rimarranno aperti oppure se bigG ha intenzione di replicare l’iniziativa altrove, magari nel vecchio continente, fino ad oggi un po’ bistrattato dal gruppo per quanto riguarda la distribuzione dei suoi prodotti. Con l’arrivo dell’Assistente Google in Italia, fissato a breve, finalmente anche i dispositivi della gamma dovrebbero fare il loro debutto ufficiale nel nostro paese. La scorsa settimana è arrivata la conferma che il modello Pixel 2 XL appena presentato sarà acquistabile anche al pubblico nostrano entro fine anno, nella colorazione Black & White e al prezzo di 989,00 euro (nella versione con 64 GB di memoria interna).