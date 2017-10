Anche iPad Pro verrà aggiornato a Face ID?

Marco Grigis,

Anche la linea degli iPad Pro potrebbe essere presto aggiornata a Face ID, la nuova tecnologia sviluppata da Apple per il riconoscimento tridimensionale dell’utente. È quanto riporta Ming-Chi Kuo, analista solitamente molto affidabile sul fronte della mela morsicata, nell’analizzare i trend che potrebbero coinvolgere i tablet professionali nel 2018.

Secondo quanto comunicato dall’analista in una nota per gli investitori, Apple sarebbe interessata a incorporare le nuove fotocamere TrueDepth anche in iPad Pro, allo scopo di ampliare le possibilità del device e renderlo più competitivo sul mercato. Allo stesso modo, il gruppo di Cupertino starebbe cercando di uniformare il suo ecosistema, di conseguenza la tecnologia è destinata a sbarcare su sempre più device in futuro.

Così come già avviene per iPhone X, il sistema verrà innanzitutto impiegato per il riconoscimento dell’utente, anche se potrebbe convivere su iPad con il classico Touch ID. Sembra che Apple, infatti, non abbia intenzione di inserire un display edge-to-edge anche nel tablet, di conseguenza rimarrebbe spazio più che sufficiente sulla scocca per inserire il classico lettore di impronte digitali. Oltre alle funzioni di identificazione, le fotocamere TrueDepth potrebbero essere impiegate per scopi aggiuntivi, quali il tracking facciale per le Animoji e molto altro ancora.

I nuovi iPad Pro potrebbero giungere nella primavera del 2018, così come accaduto per l’anno in corso con il lancio del nuovo modello da 10.5 pollici. Nel mentre, Kuo sottolinea come l’affidabilità raggiunta da Face ID abbia convinto Apple ad abbandonare l’idea di inserire la scansione delle impronte digitali sotto le schermo, rilevando nel riconoscimento facciale un metodo più sicuro e versatile. Così come già accennato, tuttavia, in iPad Pro potrebbero coesistere sia Face ID che il sopravvissuto Touch ID, anche per una semplice ragione di comodità: rispetto a uno smartphone, infatti, poco agevole potrebbe essere sollevare di continuo un tablet in direzione del volto, soprattutto se di grandi dimensioni come iPad Pro da 12.9 pollici.