iPhone X: nuovi esemplari a San Francisco

Marco Grigis,

Continuano gli avvistamenti di iPhone X, il nuovo smartphone edge-to-edge di Apple disponibile per l’acquisto a partire dal 3 novembre. A seguito dell’esemplare apparso su Reddit nella giornata di ieri, numerose segnalazioni arrivano da San Francisco. A quanto sembra, parte dei dipendenti di Cupertino starebbero già usando il nuovo terminale e la società avrebbe permesso loro di mostrarli in pubblico, considerato come la presentazione alla stampa sia ormai avvenuta un mese fa.

Sarebbero in molti gli appassionati Apple che, passeggiando per le strade di San Francisco, avrebbero notato diversi iPhone X già nelle mani di alcuni utenti. Con molta probabilità, così come già accennato, si tratterebbe di dipendenti di Cupertino, poiché il dispositivo non è al momento acquistabile da parte dei consumatori finali.

A permettere l’identificazione dei modelli, così come facile intuire, la nuova barra superiore del terminale, lo spazio pensato per ospitare le fotocamere TrueDepth nonché gli altri sensori di cui lo smartphone è dotato. È questo l’elemento più caratteristico di iPhone X, molto più dello schermo edge-to-edge, così come rivela uno dei tanti utenti che ha avuto modo di ammirare il device da vicino. Ad esempio, così spiega Omarcast, un lettore assiduo di AppleInsider:

Se non fosse per la barra superiore, nessuno lo noterebbe. La barra rappresenta le nuove cuffie bianche, il nuovo pulsante Home. Separerà gli iPhone da tutto il resto.

Lots of iPhone X being openly carried around by Apple employees. A post shared by AppleInsider (@appleinsider_official) on Oct 8, 2017 at 4:26pm PDT

Le immagini degli avvistamenti sono state condivise sulle piattaforme social, in particolare su Instagram, dove in molti si sono affrettati nel pubblicare quanto rilevato. Da questi scatti non emergono informazioni particolari sui dispositivi, rispetto a quanto Apple abbia già annunciato durante il suo evento di settembre, mentre nella giornata di ieri si sono appresi nuovi dettagli sulle modalità di gestione degli sfondi. Quando in modalità di blocco, infatti, iPhone X potrà mostrare degli wallpaper dinamici a schermo, valorizzando così la luminosità e la resa dei colori per il pannello OLED.