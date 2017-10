Netflix realizzerà una docu-serie sulla Juventus

Luca Colantuoni,

Netflix non trasmetterà (per il momento) eventi sportivi in diretta streaming, ma ha deciso ugualmente di entrare nel mondo del calcio attraverso un’iniziativa molto originale. Il colosso dell’intrattenimento online realizzerà una docu-serie sulla Juventus, la squadra più blasonata d’Italia, che andrà in onda all’inizio del 2018.

Nell’era dei social network e delle pay TV è molto semplice seguire la propria squadra del cuore, sia dentro che fuori dal campo. Netflix vuole però raccontare in maniera più completa la vita professionale e privata dei giocatori della Juventus durante le quattro puntate di un’ora ciascuna che i tifosi di tutto il mondo potranno vedere in streaming sui loro dispositivi. La docu-serie permetterà al pubblico di scoprire i giocatori, gli allenatori e il management del club vincitore di sei scudetti consecutivi con uno stile rivoluzionario mai visto prima.

Il risultato di mesi di riprese effettuate durante la stagione in corso sarà un “dietro le quinte” che mostrerà il lavoro quotidiano del mister Massimiliano Allegri, del suo staff e di alcuni dei più grandi calciatori della storia, tra cui il capitano Gianluigi Buffon. «È motivo di orgoglio per Juventus essere la prima società di calcio protagonista di un Netflix Original Documentary» ha dichiarato Federico Palomba, Co-Chief Revenue Officer del Club. «Progetti di questo tipo confermano la nostra vocazione all’innovazione e ad essere a tutti gli effetti uno Sport Entertainment brand, ma anche la volontà di raggiungere i fan bianconeri di tutto il mondo e i milioni di utenti di Netflix, che potranno grazie a questo documentario conoscere la Juventus a 360 gradi».

Erik Barmack, Netflix Vice President of International original series, ha affermato che «Netflix è la culla di storie appassionanti e non esistono tifosi più appassionati di quelli bianconeri. Siamo entusiasti di avere accesso esclusivo ad uno dei club più importanti del mondo».

La docu-serie sulla Juventus è un’ulteriore conferma degli investimenti fatti da Netflix nella produzione di contenuti internazionali. Da pochi giorni è infatti disponibile la prima serie girata in Italia, ovvero Suburra, prequel dell’omonimo film del 2015.