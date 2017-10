Oppo F5, smartphone con display 18:9 in arrivo

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che il nuovo Oppo F5 verrà annunciato ufficialmente il prossimo 26 ottobre. Il design dello smartphone sarà molto simile a quello del Vivo X20 e del OnePlus 6 (o 5T), quindi è previsto un display 18:9 con cornici molto ridotte. Al momento non è noto se verrà distribuito anche in Italia.

In base alle informazioni che circolano online, Oppo F5 dovrebbe sostituire l’attuale Oppo F3 Plus, modello con schermo da 6 pollici e processore Snapdragon 653. Oppo F4 non esiste, in quanto il 4 è considerato un numero porta-sfortuna in Cina (la pronuncia ha un suono simile alla parola morte). Il phablet avrà ovviamente un telaio in alluminio, come il suo predecessore, ma lo spessore delle cornici superiore e inferiore è stato ulteriormente ridotto. La quasi totalità della parte frontale verrà occupata da un display da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

Anche Oppo F5 è un “selfie expert”, quindi integrerà una doppia fotocamera frontale. Per entrambe si prevede un sensore da 16 megapixel, mentre quella posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 20 megapixel. Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Snapdragon 660, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, batteria da 4.000 mAh e lettore di impronte digitali sul retro.

Nei prossimi giorni potrebbero essere diffusi ulteriori dettagli sullo smartphone. Per avere la conferma ufficiale è necessario attendere l’annuncio del 26 ottobre. Oppo F5 verrà inizialmente distribuito nelle Filippine e in altri paesi asiatici.