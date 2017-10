Outlook per iOS e Android, novità per i calendari

Luca Colantuoni,

Microsoft ha annunciato la disponibilità di un importante aggiornamento per il suo client di posta elettronica. Le nuove versioni di Outlook per iOS e Android introducono due funzionalità molto richieste dagli utenti (sincronizzazione dei calendari condivisi e gestione dei calendari delegati), oltre altre piccole novità che migliorano l’esperienza d’uso in mobilità e semplificano l’esecuzione delle operazioni più frequenti.

Come già fatto in passato, anche questa volta Microsoft ha assecondato le richieste che gli utenti pubblicano sul sito Outlook UserVoice. Le due novità principali riguardano dunque i calendari. Dopo aver installato la nuova versione dell’app sarà possibile visualizzare e modificare i calendari condivisi di Office 365 e Outlook.com, condividere i calendari personali e accettare gli inviti per la condivisione. L’azienda di Redmond spiega che la sincronizzazione dei calendari esistenti avverrà in maniera graduale. Chi non vuole attendere può riaccettare l’invito ricevuto via email oppure chiedere al proprietario di inviarlo di nuovo.

Con Outlook per iOS e Android è possibile anche gestire i calendari di altre persone. L’utente può accettare la delega, visualizzare e modificare il calendario direttamente nell’applicazione mobile. Per evitare confusione, Microsoft distinguerà in modo chiaro i calendari delegati da quelli personali. Nella nuova versione del client è stato aggiunto il supporto per Meetup, un’app che permette di organizzare incontri tra gruppi di persone. È possibile inoltre creare eventi ricorrenti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Solo su iOS si può aggiungere un messaggio alla risposta ad un invito.