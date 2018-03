TIM Easy 4G con WhatsApp per i nonni smart

Filippo Vendrame,

TIM prova a seguire le orme del nuovo Nokia 3310 con TIM Easy 4G. Trattasi di uno smartphone semplice ed economico, pensato per chi vuole avvicinarsi in punta di piedi al mondo smart della telefonia mobile o per chi vuole un cellulare tradizionale ma non vuole rinunciare ad alcune app importanti come WhatsApp. Adatto ai nonni smart ed a chi non ne vuole sapere del touch screen, TIM Easy 4G è uno smartphone con tastiera “vecchio stile” caratterizzato da un design vintage compatto e funzionale.

TIM Easy 4G, pur essendo basato su Android, offre contenuti semplici ed integra nativamente l’applicazione WhatsApp. Oltre che chiamare e mandare messaggi via SMS, quindi, TIM Easy 4G offre ai suoi acquirenti la possibilità di poter comunicare anche attraverso l’irrinunciabile WhatsApp senza doverlo scaricare dal Play Store. Trattasi, dunque, di un cellulare già pronto per essere utilizzato e quindi molto semplice anche per chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Sul fronte tecnico, questo smartphone dispone di un display da 2,4 pollici, tastiera alfanumerica tradizionale, processore dual core, 512MB di RAM e 2GB di flash storage espandibile attraverso le schede microSD.

Non mancano anche due fotocamere: posteriormente è presente un sensore da 2MP, mentre frontalmente, una semplice videocamera VGA. Nonostante la sua semplicità, TIM Easy 4G dispone di 4G, GPS, WiFi e Bluetooth.

Grazie alla sua semplicità ed alla batteria da 1550mAh, TIM Easy 4G offre un’ampia autonomia. Il sistema operativo è Android 4.4.4.

TIM Easy 4G può essere acquistato a prezzo pieno a 79,99 euro. In alternativa, è possibile scegliere la promozione a rate zero che prevede il solo anticipo di 29 euro, con vincolo di 24 mesi, e con 1 Giga in più ogni mese. Inoltre, TIM mette a disposizione dei clienti “solo voce” l’offerta dati 1Giga a 3 Euro al mese, senza costi di attivazione.

Chi l’acquisterà, troverà incluso nel prezzo un bonus per poter disporre di 15GB gratis di Internet 4G per 30 giorni.

Non sarà forse un iPhone X, tuttavia per chi non ama la tecnologia e per i nonni che vogliono comunque rimanere in contatto con i nipoti smart, il TIM Easy 4G può rappresentare un’interessante soluzione.