Twitter lavora ad una funzione segnalibro

Filippo Vendrame,

Twitter ha confermato che sta progettando di lanciare una funzione “segnalibro” per salvare i tweet per una lettura successiva. La novità aiuterà gli utenti a mantenere un elenco separato da quello dei tweet contrassegnati con il cuoricino che indica più i tweet preferiti che quelli a cui si vuole accedere in un secondo momento. Il lancio imminente di questa novità è stato dato direttamente da Twitter stesso, quando Keith Coleman ha annunciato l’arrivo di un nuovo modo di salvare i tweet per leggerli in un secondo momento.

Una funzionalità che deriva dal progetto HackWeek firmato #SaveForLater. Il social network ha evidenziato che questa caratteristica è stata da tempo chiesta a gran voce da parte degli utenti della piattaforma, specialmente in Giappone. In realtà, Twitter offre già alcuni modi per salvare i tweet per rivederli in un secondo momento, come quello menzionato sopra con l’utilizzo del pulsante a forma di cuore. Tuttavia, la nuova funzione è molto più semplice perché basterà un “click” su di un pulsante dedicato per salvare il messaggio all’interno di un elenco a cui si potrà accedere successivamente in ogni momento.

Non si tratta, comunque, di un’idea inedita. Molte piattaforma sociali hanno capito l’importanza della possibilità di salvare i messaggi per poterli rileggere con calma in un secondo momento. Facebook, per esempio, ha fatto la stessa cosa già alcuni anni fa.

Un prototipo di questa funzionalità, realizzato durante HackWeek, mostra che la funzionalità è stata collocata all’interno del menu accessibile premendo il pulsante con tre pallini orizzontali. Tuttavia, questa posizione potrebbe anche cambiare una volta che la funzionalità sarà rilasciata pubblicamente a tutti gli utenti.

Twitter non ha voluto far sapere quando questa novità sarà lanciata, ma la funzione dei segnalibri è molto di più che un esperimento e dovrebbe essere lanciata abbastanza rapidamente.