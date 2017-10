Windows 10, termina il supporto di November Update

Filippo Vendrame,

Microsoft, oggi, martedì 10 ottobre, rilascerà il Patch Tuesday del mese di ottobre 2017. Nella serata di oggi la casa di Redmond distribuirà una serie di aggiornamenti cumulativi volti a correggere problemi e falle di sicurezza per tutti i suoi software e sistemi operativi supportati. Proprio per quanto riguarda i sistemi operativi supportati, secondo quanto stabilito da Microsoft, oggi, 10 ottobre, termina il ciclo di vita di Windows 10 per PC versione 1511.

La versione 1511 di Windows 10 è più nota a tutti come Windows 10 November Update ed il suo supporto, dunque, terminerà a partire da oggi. In linea teorica, dunque, per chi ancora utilizza questa vecchia declinazione di Windows 10, il Patch Tuesday di Ottobre 2017 dovrebbe essere l’ultimo. L’utilizzo del termine “in teoria”, però, è corretto. Lo scorso 9 maggio, infatti, era terminato il supporto ufficiale alla versione originale di Windows 10, la versione 1507, eppure, la casa di Redmond non ha ancora smesso di aggiornare ogni mese questa release.

Il suggerimento, comunque, per non correre rischi, è quello di aggiornare Windows 10 ad una release più recente: almeno a Anniversary Update (versione 1607), oppure alla più nuova release Creators Update (versione 1703). Si ricorda, inoltre, che a partire dal 17 ottobre Microsoft distribuirà Windows 10 Fall Creators Update.

Si evidenzia che lo stop al supporto alla versione 1511 di Windows 10 riguarda solamente il mondo PC. L’equivalente versione per Windows 10 Mobile vedrà interrompersi il supporto solamente al prossimo 8 gennaio 2018 anche se non riceve più aggiornamenti già da molto tempo.

Per chi fosse interessato ad aggiornare la propria vecchia release di Windows 10 ad una più recente, lo potrà fare attraverso Windows Update, oppure attraverso i tool messi a disposizione da Microsoft.