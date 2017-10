Amazon, campanello smart per consegne rapide

Filippo Vendrame,

Amazon, da sempre, punta a voler offrire la migliore esperienza di shopping possibile, soprattutto anche a livello di logistica. Secondo quanto riporta CNBC, il colosso dell’ecommerce starebbe lavorando per assicurarsi che il prodotto acquistato, non solo arrivi nei tempi stabiliti ma che effettivamente entri nelle case o, al massimo, nell’auto dei clienti. L’azienda, infatti, sarebbe in trattative con Phrame, una società che realizza custodie intelligenti in grado di proteggere in maniera sicura le chiavi delle auto.

La fonte fa sapere che gli acquirenti avrebbero la possibilità di sbloccare questa speciale scatola da remoto per consentire agli spedizionieri di poter aprire il vano bagagli dell’auto per lasciarvi dentro il pacco acquistato. Phrame evidenzia, all’interno del suo sito web, che gli utenti possono fornire un accesso sicuro 24 ore su 24 a tutti gli spedizionieri che devono consegnare un prodotto da collocare nel bagagliaio dell’auto. Ma i piani di Amazon andrebbero ben oltre. Sempre secondo CNBC, infatti, il colosso dell’ecommerce starebbe sviluppando una sorta di campanello intelligente per la casa che potrebbe dare agli spedizionieri un accesso indipendente ed esclusivo all’abitazione per recapitare il pacco acquistato.

Una soluzione che non sarebbe propriamente inedita, perché qualcosa di simile è già possibile farlo oggi con i moderni sistemi per le smart home. Amazon e Phrame, comunque, non hanno voluto commentare le indiscrezioni della fonte. Per Amazon, lavorare a questi progetti è molto importante. Prodotti persi o rubati sono all’ordine del giorno e quindi il colosso dell’ecommerce sta valutando ogni possibile soluzione per ridurre questi spiacevoli fenomeni.

Progetti che ben si sposerebbero con un altro ambizioso progetto di Amazon di voler realizzare un servizio di spedizione tutto suo. Un mix che permetterebbe al colosso dell’ecommerce di provare ad offrire un’esperienza di consegna ai suoi clienti migliore sia in termini di affidabilità che di tempestività.